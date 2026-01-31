По Золочеву Путин не бить не обещал? Утром БпЛА прилетели по Харьковщине

В 08:20 утра 31 января российские БпЛА (вероятно «Шахед») нанесли удар по поселку Золочев. Об этом МГ «Объектив» сообщил начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«В результате удара предварительно повреждены шесть частных домов, хозяйственные постройки и энергосети. Предварительно без пострадавших», — сказал Коваленко.

Напомним, сейчас между Украиной и РФ якобы «энергетическое перемирие», условия которого до конца не ясны. Информация о нем появилась 29 января. Все началось с утечек в Telegram-каналах российских военных блогеров. А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил личное обещание от Путина – «не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели». Когда именно завершится эта неделя и куда именно не Путин обещал «не бить», Трамп не уточнил.