По Золочеву Путин не бить не обещал? Утром БпЛА прилетели по Харьковщине
В 08:20 утра 31 января российские БпЛА (вероятно «Шахед») нанесли удар по поселку Золочев. Об этом МГ «Объектив» сообщил начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«В результате удара предварительно повреждены шесть частных домов, хозяйственные постройки и энергосети. Предварительно без пострадавших», — сказал Коваленко.
Напомним, сейчас между Украиной и РФ якобы «энергетическое перемирие», условия которого до конца не ясны. Информация о нем появилась 29 января. Все началось с утечек в Telegram-каналах российских военных блогеров. А когда украинские источники высказали обоснованные сомнения в таких договоренностях, на сцене появился президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил личное обещание от Путина – «не бить по Киеву и другим городам Украины в течение недели». Когда именно завершится эта неделя и куда именно не Путин обещал «не бить», Трамп не уточнил.
Читайте также: Обстрелы затихли на Харьковщине, но пострадавшие есть: данные ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Виктор Коваленко, золочів, новости Харькова, перемирие, прилет, Путин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «По Золочеву Путин не бить не обещал? Утром БпЛА прилетели по Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 10:20;