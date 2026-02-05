Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова
Заборонять рух транспорту в провулку Корсиківському, від провулка Бетховена до Електромеханічного провулка, повідомляє Харківська міськрада.
Провулок перекриють з 9:00 до 18:00 6 лютого, це пов’язано з ремонтом на газопроводі, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна буде проспектом Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.
Вранці 5 лютого у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що у Харкові – перебої у роботі громадського транспорту. Пізніше У КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.
Читайте також: У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 17:53;