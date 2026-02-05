Live

Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова

Транспорт 17:53   05.02.2026
Оксана Якушко
Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова

Заборонять рух транспорту в провулку Корсиківському, від провулка Бетховена до Електромеханічного провулка, повідомляє Харківська міськрада.

Провулок перекриють з 9:00 до 18:00 6 лютого, це пов’язано з ремонтом на газопроводі, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде проспектом Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.

Вранці 5 лютого у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що у Харкові – перебої у роботі громадського транспорту. Пізніше У КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.

Читайте також: У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

06.05.2025
Щоб назвати провулок ім’ям Героя України, у Харкові створили петицію
24.02.2025
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
04.10.2023
Ще п’ять днів буде перекритий провулок біля проспекту Гагаріна у Харкові
20.09.2023
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
15.08.2023
У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 17:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заборонять рух транспорту в провулку Корсиківському, від провулка Бетховена до Електромеханічного провулка, повідомляє Харківська міськрада.".