Провулок перекриють для транспорту 6 лютого в одному з районів Харкова

Заборонять рух транспорту в провулку Корсиківському, від провулка Бетховена до Електромеханічного провулка, повідомляє Харківська міськрада.

Провулок перекриють з 9:00 до 18:00 6 лютого, це пов’язано з ремонтом на газопроводі, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде проспектом Героїв Харкова та іншими прилеглими вулицями.

Вранці 5 лютого у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що у Харкові – перебої у роботі громадського транспорту. Пізніше У КП «Харківський метрополітен» написали, що проблеми з рухами поїздів підземки почалися через нестабільну ситуацію в енергосистемі.