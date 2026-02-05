Live

Переулок перекроют для транспорта 6 февраля в одном из районов Харькова

Транспорт 17:53   05.02.2026
Оксана Якушко
Переулок перекроют для транспорта 6 февраля в одном из районов Харькова Фото: ХГС

Запретят движение транспорта в переулке Корсиковском, от переулка Бетховена до переулка Электромеханического, сообщает Харьковский горсовет.

Переулок перекроют с 9.00 до 18.00 6 февраля, это связано с ремонтом на газопроводе, уточнили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по проспекту Героев Харькова и другим близлежащим улицам.

Утром 5 февраля в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что в Харькове – перебои в работе общественного транспорта. Позже В КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.

Читайте также: В Харькове не курсирует часть электротранспорта – мэрия

Автор: Оксана Якушко
