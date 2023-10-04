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Еще пять дней будет перекрыт переулок возле проспекта Гагарина в Харькове

Общество 18:52   04.10.2023
Оксана Якушко
Еще пять дней будет перекрыт переулок возле проспекта Гагарина в Харькове

Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, будет запрещено до 18:00 9 октября.

Переулок остается перекрытым из-за ремонта по замене участка водопровода, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Ранее движение транспорта в переулке планировали возобновить 4 октября.

Объехать закрытый участок можно по улицам Дмитрия Коцюбайло, Георгия Тарасенко, пр. Гагарина и др.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 18:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, будет запрещено до 18:00 9 октября.".