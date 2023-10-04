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Ще п’ять днів буде перекритий провулок біля проспекту Гагаріна у Харкові

Суспільство 18:52   04.10.2023
Оксана Якушко
Ще п’ять днів буде перекритий провулок біля проспекту Гагаріна у Харкові

Рух транспорту в провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, буде заборонений до 18:00 9 жовтня

Провулок залишається перекритим через ремонт із заміни ділянки водопроводу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Раніше рух транспорту на провулку планували відновити 4 жовтня.

Об’їхати закриту ділянку можна по вулицях Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка, пр. Гагаріна та ін.

Читайте також: У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту в провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, буде заборонено до 18:00 9 жовтня. ".