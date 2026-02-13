Посварилася з батьками та зникла: де копи знайшли дівчинку
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 11 лютого отримали повідомлення про зникнення 17-річної мешканки Пісочина. Наступного дня поліцейські знайшли її.
“На пошуки дитини був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції”, – зазначили правоохоронці.
Вже наступного дня зниклу знайшли. Вона була у під’їзді одного з будинків у Харкові. Як виявилося, дівчина посварилася з батьками та вирішила піти з дому. Спочатку вона переночувала у подруги, а потім вирушила гуляти по обласному центру.
“Протиправних дій щодо неї скоєно не було. Поліцейські передали неповнолітню батькам та провели з родиною профілактичну бесіду“, – додали копи.
