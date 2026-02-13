Поссорилась с родителями и пропала: где копы нашли девочку

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 11 февраля получили сообщение о пропаже 17-летней жительницы Песочина. На следующий день полицейские нашли ее.

«На поиски ребенка был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции», – отметили правоохранители.

Уже на следующий день пропавшую нашли. Она была в подъезде одного из домов в Харькове. Как оказалось, девушка поссорилась с родителями и решила уйти из дома. Сначала она переночевала у подруги, а потом отправилась гулять по областному центру.

«Противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские передали несовершеннолетнюю родителям и провели с семьей профилактическую беседу», – добавили копы.