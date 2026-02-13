Live

Поссорилась с родителями и пропала: где копы нашли девочку

Происшествия 11:15   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Поссорилась с родителями и пропала: где копы нашли девочку

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 11 февраля получили сообщение о пропаже 17-летней жительницы Песочина. На следующий день полицейские нашли ее.

«На поиски ребенка был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции», – отметили правоохранители.

Уже на следующий день пропавшую нашли. Она была в подъезде одного из домов в Харькове. Как оказалось, девушка поссорилась с родителями и решила уйти из дома. Сначала она переночевала у подруги, а потом отправилась гулять по областному центру.

«Противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские передали несовершеннолетнюю родителям и провели с семьей профилактическую беседу», – добавили копы.

Читайте также: Впервые за 5 лет стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

14.01.2026
Не ночевала дома: полицию подняли на поиски 16-летней девочки на Харьковщине
03.11.2025
Потерявшуюся маленькую девочку полицейские разыскали в Харьковской области
21.10.2025
4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка
06.06.2025
Девочку изъяли из семьи, которая жила в антисанитарии на Харьковщине
05.06.2025
Внимание, розыск! Четыре подростка ушли из дома и не вернулись на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поссорилась с родителями и пропала: где копы нашли девочку», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующий день полицейские нашли ее.".