Поссорилась с родителями и пропала: где копы нашли девочку
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 11 февраля получили сообщение о пропаже 17-летней жительницы Песочина. На следующий день полицейские нашли ее.
«На поиски ребенка был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции», – отметили правоохранители.
Уже на следующий день пропавшую нашли. Она была в подъезде одного из домов в Харькове. Как оказалось, девушка поссорилась с родителями и решила уйти из дома. Сначала она переночевала у подруги, а потом отправилась гулять по областному центру.
«Противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские передали несовершеннолетнюю родителям и провели с семьей профилактическую беседу», – добавили копы.
