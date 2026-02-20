Сьогодні росіяни зменшили кількість атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
По одному бою сталося з початку доби на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися наступати біля населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі окупанти не повторюють спроби просуватися вперед.
На Куп’янському напрямку росіяни один раз атакували біля села Новоосинового.
На Лиманському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників біля села Зарічного та у бік села Дробишевого й міста Лиман. Наразі тривають три бої.
