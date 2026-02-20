Сегодня россияне снизили количество атак в Харьковской области — Генштаб ВСУ

По одному бою произошло с начала суток на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались наступать у населенного пункта Волчанские Хутора. Пока оккупанты не повторяют попытки продвигаться вперед.

На Купянском направлении россияне однажды атаковали у села Новоосиново.

На Лиманском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников у села Заречное и в сторону села Дробышево и города Лиман. Сейчас продолжаются три боя.