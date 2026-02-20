Live

Сегодня россияне снизили количество атак в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 18:36   20.02.2026
Оксана Якушко
Сегодня россияне снизили количество атак в Харьковской области — Генштаб ВСУ

По одному бою произошло с начала суток на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались наступать у населенного пункта Волчанские Хутора. Пока оккупанты не повторяют попытки продвигаться вперед.

На Купянском направлении россияне однажды атаковали у села Новоосиново.

На Лиманском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников у села Заречное и в сторону села Дробышево и города Лиман. Сейчас продолжаются три боя.

Читайте также: «Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
20.02.2026, 19:00
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
20.02.2026, 17:20
Сотню фиктивных преподавателей обнаружили в Харькове: подробности схемы (фото)
Сотню фиктивных преподавателей обнаружили в Харькове: подробности схемы (фото)
20.02.2026, 16:00
Погибший, двое пострадавших: ночью РФ атаковала предприятие на Харьковщине 📹
Погибший, двое пострадавших: ночью РФ атаковала предприятие на Харьковщине 📹
20.02.2026, 14:05
21 и 22 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова
21 и 22 февраля трамваи не будут ходить в некоторых районах Харькова
20.02.2026, 19:53

Новости по теме:

19.02.2026
На севере Харьковщины было больше всего боев – Генштаб ВСУ
18.02.2026
Ситуация на фронте: где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
17.02.2026
На Купянщине – без атак, на севере Харьковщины идут три боя: ГШ на 16:00
16.02.2026
На Харьковщине идут три боя: где атакует враг, сообщил Генштаб ВСУ
15.02.2026
Трижды атаковали военные РФ на Харьковщине — оперативная сводка Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня россияне снизили количество атак в Харьковской области — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 18:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одному бою произошло с начала суток на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.".