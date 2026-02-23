Live

Вдень – сніг з переходом у дощ: погода в Харкові та області на 24 лютого

Погода 20:16   23.02.2026
Олена Нагорна
У вівторок, 24 лютого, у Харкові та області – хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 0-2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.

Динамічна та різноманітна – так схарактеризувала погоду до кінця лютого начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільне. Студія».

Автор: Олена Нагорна
