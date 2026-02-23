Днем — снег с переходом в дождь: погода в Харькове и области на 24 февраля
Во вторник, 24 февраля, в Харькове и области – облачно. Ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег с переходом в дождь. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов мороза, днем – 0-2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 0 до 5 мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный — 7-12 м/с.
Динамическая и разнообразная – так охарактеризовала погоду до конца февраля начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія».
