Днем — снег с переходом в дождь: погода в Харькове и области на 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, в Харькове и области – облачно. Ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег с переходом в дождь. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов мороза, днем – 0-2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 0 до 5 мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный — 7-12 м/с.

Динамическая и разнообразная – так охарактеризовала погоду до конца февраля начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія».