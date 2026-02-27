Live

Події 17:42   27.02.2026
Олена Нагорна
Перші хвилини після атаки РФ на Харків показали копи (відео)

Перші хвилини після російської комбінованої повітряної атаки на Харків у ніч проти 26 лютого показало Управління патрульної поліції у Харківській області.

На відео після атаки «шахедів» копи допомагають цивільним вибиратися з-під завалів. Разом з іншими службами патрульні також евакуйовували людей та надавали необхідну допомогу.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дві години терору пережив Харків у ніч проти 26 лютого – з 03:40 до 05:40. Унаслідок ударів по місту постраждали 14 людей, повідомив мер Ігор Терехов. Десятьох із них ушпиталили. Також дісталося передмістю. Через приліт БпЛА поруч із багатоквартирним будинком поранені та шоковані шестеро жителів Рай-Оленівки. З них двоє – діти, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними Терехова, по Харкову прилетіли два балістичні «іскандери» та 18 «шахедів». Наслідки зафіксували на 12 локаціях у п’яти районах міста. Найтяжчі – в Салтівському та Слобідському. У кожному дрони знищили вщент по два приватні будинки. Минулося без загиблих. З-під руїн одного з домів рятувальники встигли витягнути живою дівчину. Трьом родинам доведеться тепер жити в гуртожитку, відзначив мер. Також були «прильоти» по промисловому підприємству. Перебитий газогін, який живить один із районів, були пошкодження електромережі тролейбусів. Дісталося й Центральному парку. Одна з ракет вибухнула вдруге на тому ж місці, куди вже били раніше. Пошкоджений водовід. Знищені два дерева. Ще півтора десятка – обгоріли.

Читайте також: Атака РФ на Харків: пошкоджено понад півтори сотні будівель (фото)

Автор: Олена Нагорна
