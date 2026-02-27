Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)

Первые минуты после российской комбинированной воздушной атаки на Харьков в ночь на 26 февраля показало Управление патрульной полиции в Харьковской области.

На видео после атаки «Шахедов» копы помогают гражданским выбираться из-под завалов. Вместе с другими службами патрульные также эвакуировали людей и оказывали необходимую помощь.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Как сообщала МГ «Объектив», два часа террора пережил Харьков в ночь на 26 февраля — с 03:40 до 05:40. В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.