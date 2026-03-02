Понад чотири десятки БпЛА випустили росіяни по регіону за добу
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та дев’ять населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів постраждали шість людей. У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
За добу по області вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові пошкоджена багатоповерхівка, три гуртожитки, у дитячій лікарні та магазині вилетіли вікна, також є руйнування у парку та адміністративній будівлі.
“У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, навчальний заклад, цвинтар (сел. Золочів); у Куп’янському районі пошкоджено готель (с. Грушівка), приватний будинок (с. Гусинка); в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Яремівка); у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль (сел. Вільшани)”, – додав начальник ХОВА.
