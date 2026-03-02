Больше четырех десятков БпЛА выпустили россияне по региону за сутки

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также девять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали шесть человек. В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс женщины 75, 69, 53 лет; в пос. Ольшаны Солоницевской громады подверглись стрессу 75-летний мужчина и 71-летняя женщина; в с. Гусеница Кондрашовской громады получил ранения 74-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по области ударило следующее вооружение:

два КАБа;

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

33 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждена многоэтажка, три общежития, в детской больнице и магазине вылетели окна, также есть разрушения в парке и административном здании.

«В Богодуховском районе повреждены электросети, учебное заведение, кладбище (пос. Золочев); в Купянском районе повреждена гостиница (с. Грушевка), частный дом (с. Гусинка); в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Яремовка); в Харьковском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль (пос. Ольшаны)», – добавил начальник ХОВА.