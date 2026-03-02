Live

Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня

Події 17:47   02.03.2026
Оксана Якушко
Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня

Протягом минулого тижня росіяни били 60 населених пунктах області, зокрема по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів постраждали 48 людей, серед них 6 дітей – дівчатка 7, 9, 13 років та хлопчики 4, 7, 13 років. Один чоловік, на жаль, загинув», – розповів Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

 

▪️9 ракет;

▪️20 КАБ;

▪️82 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️11 БпЛА типу «Молнія»;

▪️16 fpv-дронів;

▪️207 БпЛА (тип встановлюється).

 

Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 49 приватних будинків, 8 господарчих споруд, школа, магазин, залізнична інфраструктура, електромережі, ангар, екскаватор, 6 автомобілів.

 

Суттєві пошкодження також зафіусвали у Харківському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди, магазин, складська будівля, ангар, 2 автомобілі.

У Харкові росіяни пошкодили 4 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 11 приватних будинків, дитячу лікарню, 2 цивільні підприємства, адміністративну будівлю, 2 магазини, 2 парки, будівлю Дитячої залізниці, гараж, 2 автомобілі.

Підрозділи ДСНС гасили 24 пожежі, спричинені російськими обстрілами.

Читайте також: Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня
Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня
02.03.2026, 17:47
Яке енергообладнання можна ховати під землею, розповів професор з Харкова
Яке енергообладнання можна ховати під землею, розповів професор з Харкова
02.03.2026, 16:57
У Харкові – “приліт”, є постраждалі, серед них дитина: подробиці (оновлено)
У Харкові – “приліт”, є постраждалі, серед них дитина: подробиці (оновлено)
02.03.2026, 17:09
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
02.03.2026, 16:18
Побив курсанта та втік – ДБР повідомило про підозру командиру з ХНУПС
Побив курсанта та втік – ДБР повідомило про підозру командиру з ХНУПС
02.03.2026, 14:40
Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
02.03.2026, 15:28

Новини за темою:

02.03.2026
“Потрібно бути дуже обережними”: Терехов про напружений початок тижня
28.02.2026
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
26.02.2026
«Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині
26.02.2026
Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки
25.02.2026
Поранених жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 17:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня росіяни били 60 населених пунктах області, зокрема по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".