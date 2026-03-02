Скільки сіл і міст Харківщини потерпали від обстрілів РФ минулого тижня

Протягом минулого тижня росіяни били 60 населених пунктах області, зокрема по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів постраждали 48 людей, серед них 6 дітей – дівчатка 7, 9, 13 років та хлопчики 4, 7, 13 років. Один чоловік, на жаль, загинув», – розповів Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️9 ракет;

▪️20 КАБ;

▪️82 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️11 БпЛА типу «Молнія»;

▪️16 fpv-дронів;

▪️207 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 49 приватних будинків, 8 господарчих споруд, школа, магазин, залізнична інфраструктура, електромережі, ангар, екскаватор, 6 автомобілів.

Суттєві пошкодження також зафіусвали у Харківському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди, магазин, складська будівля, ангар, 2 автомобілі.

У Харкові росіяни пошкодили 4 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 11 приватних будинків, дитячу лікарню, 2 цивільні підприємства, адміністративну будівлю, 2 магазини, 2 парки, будівлю Дитячої залізниці, гараж, 2 автомобілі.

Підрозділи ДСНС гасили 24 пожежі, спричинені російськими обстрілами.