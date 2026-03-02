Live

Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе

Происшествия 17:47   02.03.2026
Оксана Якушко
Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе

В течение прошлой недели россияне били по 60 населенным пунктам области, в частности по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 48 человек, среди них 6 детей – девочки 7, 9, 13 лет и мальчики 4, 7, 13 лет. Один человек, к сожалению, погиб», – рассказал Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

▪️9 ракет;
▪️20 КАБ;
▪️82 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️11 БпЛА типа «Молния»;
▪️16 fpv-дронов;
▪️207 БпЛА (тип устанавливается).

Наибольшие разрушения — у гражданской инфраструктурі Изюмского района, где повреждены 49 частных домов, 8 хозяйственных сооружений, школа, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, ангар, экскаватор, 6 автомобилей.

Существенные повреждения также зафиксировали в Харьковском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, складское здание, ангар, 2 автомобиля.

В Харькове россияне повредили 4 многоквартирных дома, 3 общежития, 11 частных домов, детскую больницу, 2 гражданских предприятия, административное здание, 2 магазина, 2 парка, здание Детской железной дороги, гараж, 2 автомобиля.

Подразделения ГСЧС тушили 24 пожара, вызванные российскими обстрелами.

Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
02.03.2026, 17:09
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
02.03.2026, 16:52
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
02.03.2026, 09:42
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 09:16
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории
02.03.2026, 06:00

Новости по теме:

02.03.2026
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели
28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
26.02.2026
«Попадание по энергообъектам»: 20 тысяч абонентов — без света на Харьковщине
26.02.2026
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
25.02.2026
Пострадавших от обстрела женщину с ребенком удалось эвакуировать в Харьков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 17:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели россияне били по 60 населенным пунктам области, в частности по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".