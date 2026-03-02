Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе
В течение прошлой недели россияне били по 60 населенным пунктам области, в частности по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов пострадали 48 человек, среди них 6 детей – девочки 7, 9, 13 лет и мальчики 4, 7, 13 лет. Один человек, к сожалению, погиб», – рассказал Синегубов.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
▪️9 ракет;
▪️20 КАБ;
▪️82 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️11 БпЛА типа «Молния»;
▪️16 fpv-дронов;
▪️207 БпЛА (тип устанавливается).
Наибольшие разрушения — у гражданской инфраструктурі Изюмского района, где повреждены 49 частных домов, 8 хозяйственных сооружений, школа, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, ангар, экскаватор, 6 автомобилей.
Существенные повреждения также зафиксировали в Харьковском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, складское здание, ангар, 2 автомобиля.
В Харькове россияне повредили 4 многоквартирных дома, 3 общежития, 11 частных домов, детскую больницу, 2 гражданских предприятия, административное здание, 2 магазина, 2 парка, здание Детской железной дороги, гараж, 2 автомобиля.
Подразделения ГСЧС тушили 24 пожара, вызванные российскими обстрелами.
