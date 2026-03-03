Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов

Падіння уламків російського БпЛА зафіксували вранці 3 березня у Шевченківському районі Харкова, написав мер Ігор Терехов.

“Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих“, – уточнив міський голова.

Зазначимо, тривога цієї ночі лунала у місті тричі. Спочатку – з 00:14 до 00:23 через російські БпЛА, що летіли у напрямку Чугуєва. Потім тривогу оголосили о 00:35 – вона тривала до 01:10, інформації про нові загрози на той момент не було. Ще одну тривогу дали о 02:38. Відбою станом на 07:25 у Харкові ще не було.