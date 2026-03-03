Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:25
Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
Падіння уламків російського БпЛА зафіксували вранці 3 березня у Шевченківському районі Харкова, написав мер Ігор Терехов.
“Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих“, – уточнив міський голова.
Зазначимо, тривога цієї ночі лунала у місті тричі. Спочатку – з 00:14 до 00:23 через російські БпЛА, що летіли у напрямку Чугуєва. Потім тривогу оголосили о 00:35 – вона тривала до 01:10, інформації про нові загрози на той момент не було. Ще одну тривогу дали о 02:38. Відбою станом на 07:25 у Харкові ще не було.
Читайте також: Сьогодні 3 березня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: БПЛА, головні новини, новини, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 3 березня: “приліт” у місті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 07:25;