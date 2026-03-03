Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:25
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов.
«Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько автомобилей. К счастью, нет пострадавших», – уточнил городской голова.
Отметим, тревога этой ночью звучала в городе трижды. Вначале – с 00:14 до 00:23 из-за российских БпЛА, которые летели в направлении Чугуева. Затем тревогу объявили в 00:35 – она длилась до 01:10, информации о новых угрозах на тот момент не было. Еще одну тревогу дали в 02:38. Отбоя по состоянию на 07:25 в Харькове еще не было.
Читайте также: Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, главные новости, новости, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 07:25;