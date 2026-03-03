Live

Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе

Общество 07:25   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив». 

07:25

Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов

Падения осколков российского БпЛА зафиксировали утром 3 марта в Шевченковском районе Харькова, написал мэр Игорь Терехов.

«Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько автомобилей. К счастью, нет пострадавших», – уточнил городской голова.

Отметим, тревога этой ночью звучала в городе трижды. Вначале – с 00:14 до 00:23 из-за российских БпЛА, которые летели в направлении Чугуева. Затем тревогу объявили в 00:35 – она длилась до 01:10, информации о новых угрозах на тот момент не было. Еще одну тревогу дали в 02:38. Отбоя по состоянию на 07:25 в Харькове еще не было.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
