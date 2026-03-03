Синегубов: почти полсотни беспилотников атаковали Харьковщину
В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, уже несколько дней подряд интенсивность ударов БпЛА по Харьковщине достаточно высокая.
«В результате обстрела в Харькове пострадали 80-летняя женщина и 10-летняя девочка. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – отметил начальник ХОВА.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- два КАБа;
- семь БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 36 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Харькове повреждены пять многоэтажек, пять авто и электросети, в Боровой Изюмского района «прилетело» по учебному заведению, в Харьковском районе россияне повредили электросети.
«В Лозовском районе повреждены три частных дома (г. Лозовая); в Чугуевском районе повреждены два частных дома (с. Федоровка, с. Песчаное), четыре частных дома, хозяйственное сооружение, электросети (с. Каменная Яруга)», – добавил Синегубов.
