Синегубов: почти полсотни беспилотников атаковали Харьковщину

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 12 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, уже несколько дней подряд интенсивность ударов БпЛА по Харьковщине достаточно высокая.

«В результате обстрела в Харькове пострадали 80-летняя женщина и 10-летняя девочка. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – отметил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

два КАБа;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

36 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове повреждены пять многоэтажек, пять авто и электросети, в Боровой Изюмского района «прилетело» по учебному заведению, в Харьковском районе россияне повредили электросети.

«В Лозовском районе повреждены три частных дома (г. Лозовая); в Чугуевском районе повреждены два частных дома (с. Федоровка, с. Песчаное), четыре частных дома, хозяйственное сооружение, электросети (с. Каменная Яруга)», – добавил Синегубов.