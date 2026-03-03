Синєгубов: майже півсотні безпілотників атакували Харківщину
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 12 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, вже кілька днів поспіль інтенсивність ударів БпЛА по Харківщині є досить високою.
“Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 80-річна жінка і 10-річна дівчинка. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова”, – зазначив начальник ХОВА.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 36 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові пошкоджені п’ять багатоповерхівок, п’ять авто та електромережі, у Боровій Ізюмського району “прилетіло” по навчальному закладу, у Харківському районі росіяни пошкодили електромережі.
“У Лозівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено два приватні будинки (с. Федорівка, с. Піщане), чотири приватні будинки, господарчу споруду, електромережі (с. Кам’яна Яруга)“, – додав Синєгубов.
