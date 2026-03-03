Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории

3 марта – Международный день писателя и Всемирный день дикой природы. В этот день в 1585-м открыли старейший крытый театр в Европе – Олимпико в Виченце. В 1862-м родился «архитектор Харькова» — Алексей Бекетов. В 1915-м в США вышел в прокат самый успешный и самый скандальный из немых фильмов — «Рождение нации». В 1918-м Россия капитулировала в Первой мировой войне, а также признала независимость УНР. В 1945 году Финляндия объявила войну Германии. В 1978-м с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина. В 2020-м в Украине подтвердили первый случай COVID-19. В 2022-м «Укрзалізниця» объявила, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными, а колонна российской бронетехники зашла в Энергодар.

Праздники и памятные даты 3 марта

3 марта — Международный день писателя и Всемирный день дикой природы.

Также сегодня: Всемирный день охраны здоровья уха и слуха, Международный день ирландского виски.

3 марта в истории

3 марта 1585 года постановкой «Царь Эдип» Софокла торжественно открыли театр Олимпико в городе Виченца. Подробнее.

3 марта 1862 года родился «архитектор Харькова» Алексей Бекетов. Подробнее.

3 марта 1915 года в США вышел в прокат самый известный, самый успешный и одновременно самый скандальный немой фильм всех времен – «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита. Подробнее.

3 марта 1918 года Советская Россия заключила Брест-Литовский (Берестейский) сепаратный мирный договор с Центральными государствами. Этот документ зафиксировал поражение России и выход из Первой мировой войны, а также признание Россией независимости Украины (УНР). Подробнее.

3 марта 1945 года Финляндия объявила войну Германии. Во Второй мировой у Финляндии была своя особая история. Она сражалась на стороне Германии, но не с начала войны и не по идеологическим причинам. Это был случай, когда враг моего врага становится моим другом.

По пакту Молотова – Риббентропа, Финляндия относилась к «сфере интересов» СССР. После того, как нацистская Германия и Советский Союз разделили между собой Польшу, совершив вторжение в сентябре 1939-го, власти СССР перешли к следующему пункту своих «интересов». 30 ноября 1939 года началась советско-финская (так называемая Зимняя) война. Захватить всю Финляндию советским оккупантам не удалось, пришлось подписывать Московский мирный договор. Согласно ему, Финляндия потеряла значительную часть территории. На сторону Германии во Второй мировой финны стали, увидев в Гитлере того союзника, который поможет вернуть захваченные СССР территории.

«Немецким войскам разрешили находиться на финской земле, поскольку немцы готовились ко вторжению в Советский Союз – войне, к которой присоединились финны. Хотя финские войска захватили у Советского Союза обширные территории Восточной Карелии, они неохотно нарушали старые границы 1939 года и помогали Германии в осаде Ленинграда», — отмечает проект History.

Союзники по антигитлеровской коалиции (в первую очередь США) не раз обращались к руководству Финляндии с требованиями разорвать союз с Германией. Однако президент Финляндии Ристо Рюти последовательно отказывался сделать это. Он ушел в отставку летом 1944 года, когда Красная армия уже прорвалась к Карельскому перешейку. А преемник Рюти – Густав Маннергейм заключил из СССР перемирие в сентябре 1944-го.

По его условиям граница между СССР и Финляндией была там же, где ее установили после завершения Зимней войны. То есть вернуть свое финны так и не смогли. Также условием перемирия было то, что все немецкие войска заставят покинуть Финляндию. Это условие привело к так называемой Лапландской войне. В начале финское руководство пыталось договориться с бывшими союзниками, немцами, о мирной эвакуации их относительно немногочисленных войск со своей территории. Однако это не удалось, и немцев выгоняли военным путем. В конце концов обессиленная армия Гитлера таки отступила, но применила на территориях, которые покидала, тактику «выжженной земли». Бывшие союзники, отступая, разрушили более трети жилого фонда Финляндии. Несмотря на фактически происходившие боевые действия между армиями Финляндии и Германии, де-юре войну осенью 1944 года финны не объявляли. Это произошло только 3 марта 1945 года, когда судьба нацистов практически была решена.

3 марта 1978 года в Швейцарии с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина – спустя несколько месяцев после похорон актера. Подробнее.

3 марта 1991 года в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.

3 марта 2020 года в Украине подтвердили первый случай COVID-19. Подробнее.

3 марта 2022 года колонна из около 100 единиц российской бронетехники зашла в Энергодар. Харьков и область продолжали подвергаться все более тяжелым обстрелам и авиаударам. Также в этот день «Укрзалізниця» объявила о том, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными. Подробнее.

Церковный праздник 3 марта

3 марта чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Подробнее.

Народные приметы

Если луна бледная, то будет снегопад.

Если идет снег, то март будет холодным.

Если реки разлились, то в этом году будет урожай зерна.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя злословить, хвастаться, жадничать.

Нельзя ничего брать и давать взаймы.

Нельзя выносить из дома мусор после полудня.