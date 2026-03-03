Сьогодні 3 березня 2026: яке свято та день в історії

3 березня – це Міжнародний день письменника та Всесвітній день дикої природи. У цей день 1585 року відкрили найстаріший критий театр у Європі – Олімпіко у Віченці. У 1862-му народився “архітектор Харкова” – Олексій Бекетов. У 1915-му в США вийшов у прокат найуспішніший і найскандальніший з німих фільмів – “Народження нації”. У 1918-му Росія капітулювала у Першій світовій війні, а також визнала незалежність УНР. У 1945-му Фінляндія оголосила війну Німеччині. У 1978-му з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна. У 2020-му в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. У 2022-му “Укрзалізниця” оголосила, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними, а колона російської бронетехніки зайшла до Енергодара.

Свята та пам’ятні дати 3 березня

У світі – Міжнародний день письменника та Всесвітній день дикої природи.

Також сьогодні: Всесвітній день охорони здоров’я вуха та слуху, Міжнародний день ірландського віскі.

3 березня в історії

3 березня 1585 року постановкою “Цар Едіп” Софокла урочисто відкрили театр Олімпіко у місті Віченца. Докладніше.

3 березня 1862 року народився “архітектор Харкова” Олексій Бекетов. Докладніше.

3 березня 1915 року в США вийшов у прокат найвідоміший, найуспішніший і водночас найскандальніший німий фільм усіх часів – “Народження нації” режисера Девіда Гріффіта. Докладніше.

<br />

3 березня 1918 року Радянська Росія уклала Брест-Литовський (Берестейський) сепаратний мирний договір із Центральними державами. Цей документ зафіксував поразку Росії та вихід із Першої світової війни, а також визнання Росією незалежності України (УНР). Докладніше.

3 березня 1945 року Фінляндія оголосила війну Німеччині. У Другій світовій у Фінляндії була своя особлива історія. Вона воювала на боці Німеччини, але не з початку війни та не з ідеологічних причин. Це був випадок, коли ворог мого ворога стає моїм другом.

За пактом Молотова – Ріббентропа, Фінляндія відносилася до “сфери інтересів” СРСР. Після того, як нацистська Німеччина та Радянський Союз розділили між собою Польщу, здійснивши вторгнення у вересні 1939-го, влада СРСР перейшла до наступного пункту своїх “інтересів”. 30 листопада 1939 року розпочалася радянсько-фінська (так звана Зимова) війна. Захопити всю Фінляндію радянським окупантам не вдалося, довелося підписувати Московський мирний договір. Згідно з ним, Фінляндія втратила значну частину території. На бік Німеччини у Другій світовій фіни стали, побачивши в Гітлері того союзника, який допоможе повернути захоплені СРСР території.

“Німецьким військам дозволили перебувати на фінській землі, оскільки німці готувалися до вторгнення в Радянський Союз — війни, до якої приєдналися фіни. Хоча фінські війська захопили в Радянського Союзу великі території Східної Карелії, вони неохоче порушували старі кордони 1939 року та допомагали Німеччині в облозі Ленінграда”, – відзначає проєкт History.

Союзники з антигітлерівської коаліції (насамперед США) неодноразово зверталися до керівництва Фінляндії з вимогами розірвати союз із Німеччиною. Проте президент Фінляндії Рісто Рюті послідовно відмовлявся це зробити. Він пішов у відставку влітку 1944 року, коли Червона армія вже прорвалася до Карельського перешийка. А наступник Рюті – Густав Маннергейм уклав із СРСР перемир’я у вересні 1944-го.

За його умовами кордон між СРСР і Фінляндією був там, де його встановили після завершення Зимової війни. Тобто повернути своє фіни так і не змогли. Також умовою перемир’я було те, що всі німецькі війська змусять залишити Фінляндію. Ця умова призвела до так званої Лапландської війни. На початку фінське керівництво намагалося домовитися з колишніми союзниками, німцями, про мирну евакуацію їхніх відносно нечисленних військ зі своєї території. Однак це не вдалося, і німців виганяли військовим шляхом. Зрештою знесилена армія Гітлера таки відступила, але застосувала на теренах, які залишала, тактику “випаленої землі”. Колишні союзники, відступаючи, зруйнували понад третину житлового фонду Фінляндії. Попри бойові дії, що фактично відбувалися, між арміями Фінляндії та Німеччини, де-юре війну восени 1944 року фіни не оголошували. Це сталося лише 3 березня 1945 року, коли доля нацистів практично була вирішена.

3 березня 1978 року у Швейцарії з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна – через кілька місяців після похорону актора. Докладніше.

3 березня 1991 року у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР.

3 березня 2020 року в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. Докладніше.

3 березня 2022 року колона з близько 100 одиниць російської бронетехніки зайшла до Енергодара. Харків і область продовжували зазнавати все тяжчих обстрілів та авіаударів. Також цього дня “Укрзалізниця” оголосила про те, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними. Докладніше.

Церковне свято 3 березня

3 березня вшановують пам’ять мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо місяць блідий, то буде снігопад.

Якщо йде сніг, то березень буде холодним.

Якщо річки розлилися, цього року буде врожай зерна.

Що не можна робити 3 березня

Не можна лихословити, хвалитися, скупитися.

Не можна нічого брати та давати в борг.

Не можна виносити з дому сміття після полудня.