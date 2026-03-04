Тричі атакувала РФ на Харківщині – зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 4 березня поінформував, що на фронті з початку доби було 48 боїв. Обстановка на Харківщині залишається порівняно спокійною.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки”, – зазначили в Генштабі.
На сусідньому з Харківською областю Лиманському напрямку атаки ЗС РФ відбивали тричі.
“Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу”, – прокоментували в ГШ.
Читайте також: Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові: де саме (відео)
Нагадаємо, підсумки зими на фронті підбив Головком ЗСУ Олександр Сирський. Він констатував, що Сили оборони за три місяці ліквідували більше російських солдатів, ніж ворог зміг залучити до своїх лав. Також у лютому СОУ змогли відновити контроль над більшою територією, ніж та, що захопив противник. Окремо Сирський зупинився на ситуації в Куп’янську. Він наголосив, що контроль над містом захисники лише посилюють. А поголів’я російських диверсантів скорочується.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, зведення, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тричі атакувала РФ на Харківщині – зведення Генштабу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 16:16;