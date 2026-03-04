Тричі атакувала РФ на Харківщині – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 4 березня поінформував, що на фронті з початку доби було 48 боїв. Обстановка на Харківщині залишається порівняно спокійною.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Графське. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Піщаного та Курилівки”, – зазначили в Генштабі.

На сусідньому з Харківською областю Лиманському напрямку атаки ЗС РФ відбивали тричі.

“Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу”, – прокоментували в ГШ.

Нагадаємо, підсумки зими на фронті підбив Головком ЗСУ Олександр Сирський. Він констатував, що Сили оборони за три місяці ліквідували більше російських солдатів, ніж ворог зміг залучити до своїх лав. Також у лютому СОУ змогли відновити контроль над більшою територією, ніж та, що захопив противник. Окремо Сирський зупинився на ситуації в Куп’янську. Він наголосив, що контроль над містом захисники лише посилюють. А поголів’я російських диверсантів скорочується.