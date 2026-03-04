Live

Трижды атаковала РФ на Харьковщине — сводка Генштаба

Фронт 16:16   04.03.2026
Оксана Горун
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 4 марта проинформировал, что на фронте с начала суток было 48 боев. Обстановка на Харьковщине остается сравнительно спокойной.

«На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Графское. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются. На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Песчаного и Куриловки», — отметили в Генштабе.

На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении атаки ВС РФ отбивали трижды.

«Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу», — прокомментировали в ГШ.

Напомним, итоги зимы на фронте подвел Главком ВСУ Александр Сырский. Он констатировал, что Силы обороны за три месяца ликвидировали больше российских солдат, чем враг смог привлечь в свои ряды. Также в феврале СОУ смогли восстановить контроль над большей территорией, чем та, что захватил противник. Отдельно Сырский остановился на ситуации в Купянске. Он подчеркнул, что контроль над городом защитники только усиливают. А поголовье российских диверсантов сокращается.

Автор: Оксана Горун
Если вам интересна новость: «Трижды атаковала РФ на Харьковщине — сводка Генштаба», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

