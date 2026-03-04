Live

Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ

Транспорт 15:15   04.03.2026
Оксана Горун
Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ

З 5 березня на Харківщині один приміський електропоїзд повернеться на маршрут, а інший навпаки скасують.

Про наступні зміни в розкладі попередила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

  1. Поїзди №6691/6694 сполученням Харків-Пасажирський — Берестин — Харків-Пасажирський з 5 березня курсуватимуть за своїм звичним розкладом щодня.
  2. З 5 березня тимчасово не курсуватиме поїзд №6918 сполученням Люботин — Харків-Пасажирський.

Нагадаємо, раніше залізничники інформували про скасування низки електричок, які прямують з Харківської до Полтавської області. Причиною стали наслідки російських обстрілів.

Читайте також:   Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий

Автор: Оксана Горун
Популярно
Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА
Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА
04.03.2026, 15:48
“Люди бачать результат” – Синєгубов про посилення ППО Харкова (відео)
“Люди бачать результат” – Синєгубов про посилення ППО Харкова (відео)
04.03.2026, 13:50
Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові: де саме (відео)
Антидронові сітки можуть з’явитися в Харкові: де саме (відео)
04.03.2026, 14:37
Загроза для водопостачання Харкова: Синєгубов про попередження Зеленського
Загроза для водопостачання Харкова: Синєгубов про попередження Зеленського
04.03.2026, 14:01
Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом
Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом
04.03.2026, 12:37
Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову
Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову
04.03.2026, 13:25

Новини за темою:

03.03.2026
Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця
24.02.2026
Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)
18.02.2026
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
17.02.2026
Поїзд Харків – Львів змінив графік: подробиці від УЗ
17.02.2026
Рух електричок на пошкодженій ділянці в Лозовій відновили – УЗ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 15:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 5 березня на Харківщині один приміський електропоїзд повернеться на маршрут, а інший навпаки скасують".