Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ
З 5 березня на Харківщині один приміський електропоїзд повернеться на маршрут, а інший навпаки скасують.
Про наступні зміни в розкладі попередила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
- Поїзди №6691/6694 сполученням Харків-Пасажирський — Берестин — Харків-Пасажирський з 5 березня курсуватимуть за своїм звичним розкладом щодня.
- З 5 березня тимчасово не курсуватиме поїзд №6918 сполученням Люботин — Харків-Пасажирський.
Нагадаємо, раніше залізничники інформували про скасування низки електричок, які прямують з Харківської до Полтавської області. Причиною стали наслідки російських обстрілів.
Читайте також: Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", новини Харкова, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 15:15;