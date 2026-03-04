Зміни в русі електричок на Харківщині з 5 березня анонсувала УЗ

З 5 березня на Харківщині один приміський електропоїзд повернеться на маршрут, а інший навпаки скасують.

Про наступні зміни в розкладі попередила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

Поїзди №6691/6694 сполученням Харків-Пасажирський — Берестин — Харків-Пасажирський з 5 березня курсуватимуть за своїм звичним розкладом щодня. З 5 березня тимчасово не курсуватиме поїзд №6918 сполученням Люботин — Харків-Пасажирський .

Нагадаємо, раніше залізничники інформували про скасування низки електричок, які прямують з Харківської до Полтавської області. Причиною стали наслідки російських обстрілів.