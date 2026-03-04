Изменения в движении электричек на Харьковщине с 5 марта анонсировала УЗ
С 5 марта в Харьковской области один пригородный электропоезд вернется на маршрут, а второй наоборот отменят.
О следующих изменениях в расписании предупредила пресс-служба АО «Укрзалізниця».
- Поезда №6691/6694 сообщением Харьков-Пассажирский — Берестин — Харьков-Пассажирский с 5 марта будут курсировать по своему привычному расписанию, ежедневно.
- С 5 марта временно не будет курсировать поезд №6918 сообщением Люботин — Харьков-Пассажирский.
Напомним, ранее железнодорожники сообщали об отмене ряда электричек, которые следуют из Харьковской в Полтавскую область. Причиной стали последствия российских обстрелов.
