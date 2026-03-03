Некоторые электрички отменят на Харьковщине 4 и 5 марта — Укрзалізниця

АО «Укрзалізниця» проинформировало, что в связи с последствиями российской агрессии в течение 4 и 5 марта не будут курсировать некоторые поезда в Полтавской и Харьковской областях.

Железнодорожники предупредили о следующих изменениях расписания:

📅4 марта не будут курсировать:

поезд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная;

поезд №6578/6660 Полтава-Южная – Берестин – Сахновщина.

📅5 марта не будет курсировать:

поезд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная.

Отметим, в последние месяцы российская армия особенно активно атакует железнодорожную сеть в Украине. В том числе — пассажирские поезда прямо в пути. Так, трагический удар, в результате которого погибли шесть человек, был 27 января на Харьковщине — возле села Языковое Барвенковской громады.