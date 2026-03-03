Некоторые электрички отменят на Харьковщине 4 и 5 марта — Укрзалізниця
АО «Укрзалізниця» проинформировало, что в связи с последствиями российской агрессии в течение 4 и 5 марта не будут курсировать некоторые поезда в Полтавской и Харьковской областях.
Железнодорожники предупредили о следующих изменениях расписания:
📅4 марта не будут курсировать:
- поезд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная;
- поезд №6578/6660 Полтава-Южная – Берестин – Сахновщина.
📅5 марта не будет курсировать:
- поезд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Южная.
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
Отметим, в последние месяцы российская армия особенно активно атакует железнодорожную сеть в Украине. В том числе — пассажирские поезда прямо в пути. Так, трагический удар, в результате которого погибли шесть человек, был 27 января на Харьковщине — возле села Языковое Барвенковской громады.
