Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця

Транспорт 21:38   03.03.2026
Оксана Горун
АТ “Укрзалізниця” поінформувало, що у зв’язку з наслідками російської агресії протягом 4 та 5 березня не курсуватимуть деякі поїзди в Полтавській і Харківській областях.

Залізничники попередили про такі зміни розкладу:

📅4 березня не курсуватимуть:

  • поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна;
  • поїзд №6578/6660 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина.

📅5 березня не курсуватиме:

  • поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна.

 Читайте також:  Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий

Зазначимо, останніми місяцями російська армія особливо активно атакує залізничну мережу в Україні. У тому числі – пасажирські поїзди просто в дорозі. Так, трагічний удар, внаслідок якого загинули шестеро людей, був 27 січня на Харківщині  — біля села Язикове Барвінківської громади.

Автор: Оксана Горун
