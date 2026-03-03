Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця

АТ “Укрзалізниця” поінформувало, що у зв’язку з наслідками російської агресії протягом 4 та 5 березня не курсуватимуть деякі поїзди в Полтавській і Харківській областях.

Залізничники попередили про такі зміни розкладу:

📅4 березня не курсуватимуть:

поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна;

поїзд №6578/6660 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина.

📅5 березня не курсуватиме:

поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна.

Зазначимо, останніми місяцями російська армія особливо активно атакує залізничну мережу в Україні. У тому числі – пасажирські поїзди просто в дорозі. Так, трагічний удар, внаслідок якого загинули шестеро людей, був 27 січня на Харківщині — біля села Язикове Барвінківської громади.