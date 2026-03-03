Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця
АТ “Укрзалізниця” поінформувало, що у зв’язку з наслідками російської агресії протягом 4 та 5 березня не курсуватимуть деякі поїзди в Полтавській і Харківській областях.
Залізничники попередили про такі зміни розкладу:
📅4 березня не курсуватимуть:
- поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна;
- поїзд №6578/6660 Полтава-Південна – Берестин – Сахновщина.
📅5 березня не курсуватиме:
- поїзд №6651/6573 Сахновщина – Берестин – Полтава-Південна.
Читайте також: Росія вдарила по пасажирському поїзду в Україні: є загиблий
Зазначимо, останніми місяцями російська армія особливо активно атакує залізничну мережу в Україні. У тому числі – пасажирські поїзди просто в дорозі. Так, трагічний удар, внаслідок якого загинули шестеро людей, був 27 січня на Харківщині — біля села Язикове Барвінківської громади.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", новини Харкова, отмена, потяги, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 21:38;