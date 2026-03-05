На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 5 березня, деякі приміські потяги на Харківщині тимчасово не курсуватимуть. Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними рейсами.
Розклад на сьогодні такий:
- №6134 Мерчик (05:08) – Харків-Пас.
альтернатива №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пас.
- №6303 Харків-Пас.(06:40) – Мерчик
альтернатива №6307 Харків-Пас. (07:35) – Мерчик.
- №6304 Мерчик (08:29) – Люботин
альтернатива №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.
Також потяг №6812 слідуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада (замість Чугуїв – Харків-Левада).
А ще один потяг приблизно на 15 хвилин затримується.
“Зберігаємо пересадку на Харківщині. Поїзд №6174 Золочів – Харків-Левада зачекає пасажирів поїзда №6136 Мерчик – Харків-Пасажирський для пересадки на станції Нова Баварія“, – додали в УЗ.
