На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 5 березня, деякі приміські потяги на Харківщині тимчасово не курсуватимуть. Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними рейсами.

Розклад на сьогодні такий:

№6134 Мерчик (05:08) – Харків-Пас. альтернатива №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пас.

№6303 Харків-Пас.(06:40) – Мерчик альтернатива №6307 Харків-Пас. (07:35) – Мерчик.

№6304 Мерчик (08:29) – Люботин альтернатива №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.

Також потяг №6812 слідуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада (замість Чугуїв – Харків-Левада).

А ще один потяг приблизно на 15 хвилин затримується.

“Зберігаємо пересадку на Харківщині. Поїзд №6174 Золочів – Харків-Левада зачекає пасажирів поїзда №6136 Мерчик – Харків-Пасажирський для пересадки на станції Нова Баварія“, – додали в УЗ.