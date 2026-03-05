Live

На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси

Транспорт 07:43   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 5 березня, деякі приміські потяги на Харківщині тимчасово не курсуватимуть. Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними рейсами.

Розклад на сьогодні такий:

  • №6134 Мерчик (05:08) – Харків-Пас.

    альтернатива №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пас.

     

  • №6303 Харків-Пас.(06:40) – Мерчик

     

    альтернатива №6307 Харків-Пас. (07:35) – Мерчик.

     

  • №6304 Мерчик (08:29) – Люботин

    альтернатива №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.

Також потяг №6812 слідуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада (замість Чугуїв – Харків-Левада).

А ще один потяг приблизно на 15 хвилин затримується.

“Зберігаємо пересадку на Харківщині. Поїзд №6174 Золочів – Харків-Левада зачекає пасажирів поїзда №6136 Мерчик – Харків-Пасажирський для пересадки на станції Нова Баварія“, – додали в УЗ.

Читайте також: Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків — що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
05.03.2026, 08:12
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
05.03.2026, 06:00
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
05.03.2026, 07:15
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
05.03.2026, 08:18
Новини Харкова – головне 4 березня: антидронові сітки на Салтівці та ППО
Новини Харкова – головне 4 березня: антидронові сітки на Салтівці та ППО
04.03.2026, 22:05
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси
05.03.2026, 07:43

Новини за темою:

03.03.2026
Деякі електрички скасують на Харківщині 4 та 5 березня – Укрзалізниця
18.02.2026
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
17.02.2026
Рух електричок на пошкодженій ділянці в Лозовій відновили – УЗ
13.02.2026
Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги
09.02.2026
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині не ходять деякі електрички – ввели альтернативні рейси», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні, 5 березня, деякі приміські потяги на Харківщині тимчасово не курсуватимуть.".