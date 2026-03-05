Live

На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы

Транспорт 07:43   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 5 марта, некоторые пригородные поезда на Харьковщине временно не будут курсировать. Вместо них пассажиры могут воспользоваться альтернативными рейсами.

Расписание на сегодня следующее:

  • №6134 Мерчик (05:08) — Харьков-Пасс
    альтернатива №6136 Мерчик (06:14) — Харьков-Пасс.
  • №6303 Харьков-Пасс.(06:40) — Мерчик
    альтернатива №6307 Харьков-Пасс. (07:35) — Мерчик
  • №6304 Мерчик (08:29) — Люботин
    альтернатива №6222 Мерчик (09:32) — Люботин.

Также поезд №6812 будет следовать по маршруту Мохнач – Харьков-Левада (вместо Чугуев – Харьков-Левада).

А еще один поезд примерно на 15 минут задерживается.

«Сохраняем пересадку на Харьковщине. Поезд №6174 Золочев – Харьков-Левада подождет пассажиров поезда №6136 Мерчик – Харьков-Пассажирский для пересадки на станции Новая Бавария», – добавили в УЗ.

Читайте также: Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
