На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что сегодня, 5 марта, некоторые пригородные поезда на Харьковщине временно не будут курсировать. Вместо них пассажиры могут воспользоваться альтернативными рейсами.
Расписание на сегодня следующее:
- №6134 Мерчик (05:08) — Харьков-Пасс
альтернатива №6136 Мерчик (06:14) — Харьков-Пасс.
- №6303 Харьков-Пасс.(06:40) — Мерчик
альтернатива №6307 Харьков-Пасс. (07:35) — Мерчик
- №6304 Мерчик (08:29) — Люботин
альтернатива №6222 Мерчик (09:32) — Люботин.
Также поезд №6812 будет следовать по маршруту Мохнач – Харьков-Левада (вместо Чугуев – Харьков-Левада).
А еще один поезд примерно на 15 минут задерживается.
«Сохраняем пересадку на Харьковщине. Поезд №6174 Золочев – Харьков-Левада подождет пассажиров поезда №6136 Мерчик – Харьков-Пассажирский для пересадки на станции Новая Бавария», – добавили в УЗ.
