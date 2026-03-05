Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що дещо складніше було напередодні на Куп’янщині.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Графського. На Куп’янському – СОУ зупинили три штурми ЗС РФ біля Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.
Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:
Читайте також: На Харківщині не ходять деякі електрички – запровадили альтернативні рейси
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 08:12;