Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб

08:12   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб

Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що дещо складніше було напередодні на Куп’янщині.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Графського. На Куп’янському – СОУ зупинили три штурми ЗС РФ біля Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
