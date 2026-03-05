Live

О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб

Украина 08:12   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб

Утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил, что несколько сложнее было накануне на Купянщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в районе Графского. На Купянском – СОУ остановили три штурма ВС РФ возле Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 118 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и осуществил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери врага, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: «прилеты» в городе, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 5 марта: «прилеты» в городе, атака БпЛА
05.03.2026, 08:18
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
04.03.2026, 22:05
Сегодня 5 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 марта 2026: какой праздник и день в истории
05.03.2026, 06:00
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
04.03.2026, 14:01
О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб
О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб
05.03.2026, 08:12

Новости по теме:

04.03.2026
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00
03.03.2026
Синегубов: почти полсотни беспилотников атаковали Харьковщину
03.03.2026
За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение
02.03.2026
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, рассказал утром Генштаб
21.02.2026
Один бой идет в области, а на севере региона затишье – Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил, что несколько сложнее было накануне на Купянщине.".