О четырех боях на Харьковщине за прошлые сутки информирует Генштаб

Утром 5 марта Генштаб ВСУ сообщил, что несколько сложнее было накануне на Купянщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в районе Графского. На Купянском – СОУ остановили три штурма ВС РФ возле Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 118 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9054 дрона-камикадзе и осуществил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери врага, по данным Генштаба, следующие: