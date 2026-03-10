Live

Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб

Україна 08:15   10.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб

Про п’ять боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ 10 березня.

На півночі області було три бої в районі Попівки та Лимана. Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти
Синєгубов: на Харківщині 13 постраждалих від обстрілів, з них двоє – діти
10.03.2026, 08:52
Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 березня 2026: яке свято та день в історії
10.03.2026, 06:00
БпЛА впав біля багатоповерхівок у Харкові: згоріли машини, є постраждалі
БпЛА впав біля багатоповерхівок у Харкові: згоріли машини, є постраждалі
09.03.2026, 23:09
Новини Харкова — головне за 10 березня: місто вночі було під атакою РФ
Новини Харкова — головне за 10 березня: місто вночі було під атакою РФ
10.03.2026, 08:38
Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих
Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих
10.03.2026, 07:10
Жалоба в Харкові: десятеро загиблих і зниклі безвісти – підсумки 9 березня
Жалоба в Харкові: десятеро загиблих і зниклі безвісти – підсумки 9 березня
09.03.2026, 23:00

Новини за темою:

09.03.2026
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
06.03.2026
На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
05.03.2026
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб
03.03.2026
За добу на Харківщині Генштаб зафіксував одне боєзіткнення
02.03.2026
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповів уранці Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про п’ять боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ 10 березня.".