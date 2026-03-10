Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб
Про п’ять боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ 10 березня.
На півночі області було три бої в районі Попівки та Лимана. Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 08:15;