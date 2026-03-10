Де атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб

Про п’ять боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, проінформував Генштаб ЗСУ 10 березня.

На півночі області було три бої в районі Попівки та Лимана. Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: