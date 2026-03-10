Где атаковал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб
О пяти боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ 10 марта.
На севере области было три боя в районе Поповки и Лимана. Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и осуществил 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
