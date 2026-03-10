У Куп’янську ще лишається до пів сотні російських військових — «Хартія»

У місті Куп’янськ Харківської області досі ховається до пів сотні російських солдатів, розповів в етері нацмарафону «Аяччо», офіцер 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

За його словами, росіяни у місті ховаються, активних бойових дій не ведуть і намагаються не вступати в контакт з українськими захисниками.

“Ми продовжуємо систематичну щоденну роботу, спрямовану на їхнє виявлення і знищення. На сьогодні ми оцінюємо до пів сотні таких військовослужбовців у зоні нашої відповідальності в межах міста Куп’янськ”, — розповів представник “Хартії”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Офіцер також нагадав, що раніше бійцям бригади вдалося перекрити логістичні маршрути окупантів, зокрема, створити зони ураження на шляхах їхнього руху. Окрему увагу приділяють протидії використанню росіянами підземного газопроводу, який був для них “найефективнішим шляхом просування до міста”.