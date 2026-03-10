Live

В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»

Записано 18:37   10.03.2026
Елена Нагорная
В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия» Скриншот

В городе Купянск Харьковской области до сих пор скрывается до полусотни российских солдат, рассказал в эфире нацмарафона «Аяччо», офицер 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».

По его словам, россияне в городе скрываются, активных боевых действий не ведут и стараются не вступать в контакт с украинскими защитниками.

«Мы продолжаем систематическую ежедневную работу, направленную на их выявление и уничтожение. На сегодняшний день мы оцениваем до полусотни таких военнослужащих в зоне нашей ответственности в пределах города Купянск», — рассказал представитель «Хартии».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Офицер также напомнил, что ранее бойцам бригады удалось перекрыть логистические маршруты оккупантов, в частности создать зоны поражения на путях их движения. Отдельное внимание уделяют противодействию использованию россиянами подземного газопровода, который был для них «самым эффективным путем продвижения к городу».

Читайте также: Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 19:51
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026, 09:31
Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта
Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта
10.03.2026, 12:33

Новости по теме:

10.03.2026
РФ придумала фейк о «гибели женского батальона БпЛА под Купянском» — ЦПД
09.03.2026
Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)
08.03.2026
«Выбывает по одному — по два в день» — Трегубов про оккупантов в Купянске
08.03.2026
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
07.03.2026
Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 18:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск до сих пор скрывается до полусотни российских солдат, рассказал в эфире нацмарафона «Аяччо», офицер 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».".