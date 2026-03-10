В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»

В городе Купянск Харьковской области до сих пор скрывается до полусотни российских солдат, рассказал в эфире нацмарафона «Аяччо», офицер 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».

По его словам, россияне в городе скрываются, активных боевых действий не ведут и стараются не вступать в контакт с украинскими защитниками.

«Мы продолжаем систематическую ежедневную работу, направленную на их выявление и уничтожение. На сегодняшний день мы оцениваем до полусотни таких военнослужащих в зоне нашей ответственности в пределах города Купянск», — рассказал представитель «Хартии».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Офицер также напомнил, что ранее бойцам бригады удалось перекрыть логистические маршруты оккупантов, в частности создать зоны поражения на путях их движения. Отдельное внимание уделяют противодействию использованию россиянами подземного газопровода, который был для них «самым эффективным путем продвижения к городу».