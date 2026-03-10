В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»
В городе Купянск Харьковской области до сих пор скрывается до полусотни российских солдат, рассказал в эфире нацмарафона «Аяччо», офицер 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия».
По его словам, россияне в городе скрываются, активных боевых действий не ведут и стараются не вступать в контакт с украинскими защитниками.
«Мы продолжаем систематическую ежедневную работу, направленную на их выявление и уничтожение. На сегодняшний день мы оцениваем до полусотни таких военнослужащих в зоне нашей ответственности в пределах города Купянск», — рассказал представитель «Хартии».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Офицер также напомнил, что ранее бойцам бригады удалось перекрыть логистические маршруты оккупантов, в частности создать зоны поражения на путях их движения. Отдельное внимание уделяют противодействию использованию россиянами подземного газопровода, который был для них «самым эффективным путем продвижения к городу».
Читайте также: Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 18:37;