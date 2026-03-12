Ковзанка в Харкові – все: сезон завершують через потепління

Ковзанка біля стадіону “Металіст”, яку відкрили 20 лютого, завершує свою роботу в цьому сезоні у зв’язку з потеплінням. Адже, як повідомляли раніше, холодильне обладнання може підтримувати якісний лід лише до +10 на вулиці.

З посиланням на СКП «Харківзеленбуд» у мерії наголосили, що ковзанка закривається не назавжди – проєкт є довгостроковим і розрахований на щорічну роботу.

«Температурний режим є вирішальним фактором для функціонування відкритого льоду. Зараз ми починаємо процес демонтажу та консервації обладнання, щоб зберегти його до наступних холодів. Хочемо запевнити харків’ян: проєкт – довгостроковий. Ковзанка обов’язково повернеться наступної зими», – зазначили у пресслужбі підприємства.

Речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко уточнив МГ «Об’єктив», що завтра, 13 березня, ковзанка працювати вже не буде.

Нагадаємо, відкриту ковзанку в районі стадіону «Металіст» відкрили 20 лютого. Вона працювала щодня без вихідних із 9:00 до 21:00. Кататися можна було як у своїх ковзанах, так і у прокатних – безплатно. Питання, чому ковзанку відкрили наприкінці зими, було одним із найпопулярніших. На нього МГ «Об’єктив» відповів мер Ігор Терехов. За його словами, проєкт потребував певних рішень щодо придбання обладнання. Встановили ковзанку коштом міського бюджету в межах соцпрограми — «не на один рік». Терехов пояснював, що працюватиме локація доти, доки на вулиці не потеплішає до +10. Як розповіли у СКП “Харківзеленбуд”, холодильне обладнання для ковзанки взяли в оренду в Україні. Знайти його було важко.