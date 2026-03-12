Live

Каток в Харькове — все: в мэрии заявили о завершении сезона из-за потепления

Общество 20:34   12.03.2026
Елена Нагорная
Фото: Василий Голосный

Каток возле стадиона «Металлист», который открыли 20 февраля, завершает свою работу в этом сезоне в связи с потеплением. Ведь, как сообщалось ранее, холодильное оборудование может поддерживать качественный лед только до +10 на улице.

Со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой» в пресс-службе мэрии подчеркнули, что каток закрывается не навсегда — проект является долгосрочным и рассчитан на ежегодную работу.

«Температурный режим является решающим фактором для функционирования открытого льда. Сейчас мы начинаем процесс демонтажа и консервации оборудования, чтобы сохранить его до следующих холодов. Хотим заверить харьковчан: проект — долгосрочный. Каток обязательно вернется следующей зимой», — отметили в пресс-службе предприятия.

Спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко уточнил МГ «Объектив», что завтра, 13 марта, каток работать уже не будет.

Напомним, открытый каток в районе стадиона «Металлист» открыли 20 февраля. Он работал ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Кататься можно было как в своих коньках, так и в прокатных — бесплатно. Вопрос, почему каток открыли в конце зимы, был одним из самых популярных. На него МГ «Объектив» ответил мэр Игорь Терехов. По его словам, проект нуждался в определенных решениях по приобретению оборудования. Установили каток за средства городского бюджета в рамках соцпрограммы — «не на один год». Терехов объяснял, что работать локация будет до тех пор , пока на улице не потеплеет до +10. Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», холодильное оборудование для катка взяли в аренду в Украине. Найти его было тяжело.

Автор: Елена Нагорная
