Live

Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти

Події 11:51   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти

Інформацію про те, що померла 42-річна мешканка Чугуївщини, копи отримали 10 березня. 

“У ході перевірки правоохоронці встановили, що напередодні між жінкою та її співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту 44-річний чоловік наніс потерпілій численні удари. Після сварки вони лягли спати, однак вранці жінка вже не прокинулася”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Експерти провели необхідні дослідження та зробили висновок, що постраждала померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Невдовзі правоохоронці затримали ймовірного злочинця та вручили йому підозру. Наразі чоловік загрожує 15 років в’язниці.

Читайте також: ДСНС: рятувальникам вдалося загасити пожежу після «прильоту» у Великому Бурлуку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)
У Харкові почали ремонтувати дороги після зими: де йдуть роботи (фото)
12.03.2026, 12:45
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі
12.03.2026, 09:37
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
12.03.2026, 09:50
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
12.03.2026, 10:21
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
12.03.2026, 12:02
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
Приходитимуть співробітники з посвідченнями: попередження від газовиків
12.03.2026, 10:51

Новини за темою:

05.03.2026
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
05.03.2026
У Харкові п’яна жінка могла зарізати співмешканця через ревнощі
23.02.2026
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
16.02.2026
У Харкові співмешканці нетипово провели День закоханих: що сталося
13.02.2026
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 11:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про те, що померла 42-річна мешканка Чугуївщини, копи отримали 10 березня. ".