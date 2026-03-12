Після побиття мешканка Чугуївщини не прокинулася: хто міг напасти

Інформацію про те, що померла 42-річна мешканка Чугуївщини, копи отримали 10 березня.

“У ході перевірки правоохоронці встановили, що напередодні між жінкою та її співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту 44-річний чоловік наніс потерпілій численні удари. Після сварки вони лягли спати, однак вранці жінка вже не прокинулася”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Експерти провели необхідні дослідження та зробили висновок, що постраждала померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Невдовзі правоохоронці затримали ймовірного злочинця та вручили йому підозру. Наразі чоловік загрожує 15 років в’язниці.