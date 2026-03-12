Live

После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть

Происшествия 11:51   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть

Информацию о том, что умерла 42-летняя жительница Чугуевщины, копы получили 10 марта. 

«В ходе проверки правоохранители установили, что накануне между женщиной и ее сожителем возникла ссора. Во время конфликта 44-летний мужчина нанес потерпевшей многочисленные ушибы. После ссоры они легли спать, однако утром женщина уже не очнулась», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Эксперты провели необходимые исследования и сделали вывод, что пострадавшая умерла в результате полученных телесных повреждений. Вскоре правоохранители задержали вероятного преступника и вручили ему подозрение. Теперь мужчина грозит 15 лет тюрьмы.

Читайте также: ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
12.03.2026, 12:02
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
12.03.2026, 07:10
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
12.03.2026, 07:45
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших
12.03.2026, 08:59
Сегодня 12 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 марта 2026: какой праздник и день в истории
12.03.2026, 06:00
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
12.03.2026, 12:45

Новости по теме:

21.02.2026
В Харькове задержали вероятного наркокурьера
16.02.2026
В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло
11.02.2026
Мошенники украли с карты военного ВСУ миллион гривен – как им это удалось
08.02.2026
Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)
26.01.2026
Наглая кража в Харькове: подозреваемый вынес из квартиры кофемашину – детали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 11:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию о том, что умерла 42-летняя жительница Чугуевщины, копы получили 10 марта. ".