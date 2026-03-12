После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть

Информацию о том, что умерла 42-летняя жительница Чугуевщины, копы получили 10 марта.

«В ходе проверки правоохранители установили, что накануне между женщиной и ее сожителем возникла ссора. Во время конфликта 44-летний мужчина нанес потерпевшей многочисленные ушибы. После ссоры они легли спать, однако утром женщина уже не очнулась», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Эксперты провели необходимые исследования и сделали вывод, что пострадавшая умерла в результате полученных телесных повреждений. Вскоре правоохранители задержали вероятного преступника и вручили ему подозрение. Теперь мужчина грозит 15 лет тюрьмы.