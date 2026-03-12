После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть
Информацию о том, что умерла 42-летняя жительница Чугуевщины, копы получили 10 марта.
«В ходе проверки правоохранители установили, что накануне между женщиной и ее сожителем возникла ссора. Во время конфликта 44-летний мужчина нанес потерпевшей многочисленные ушибы. После ссоры они легли спать, однако утром женщина уже не очнулась», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Эксперты провели необходимые исследования и сделали вывод, что пострадавшая умерла в результате полученных телесных повреждений. Вскоре правоохранители задержали вероятного преступника и вручили ему подозрение. Теперь мужчина грозит 15 лет тюрьмы.
Читайте также: ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: вбивство, копы, полиция, убийство, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «После избиения жительница Чугуевщины не проснулась: кто мог напасть», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 11:51;