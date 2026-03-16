Палії сухостою “прокинулись” на Харківщині: скільки було пожеж за тиждень

Минулого тижня в регіоні ліквідували 68 пожеж в природних екосистемах на площі близько 32 га. 12 з них спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість, або навмисне випалювання сухостою, інформують у ГУ ДСНС в Харківській області.

“Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались. Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин”, – підкреслили рятувальники.

У ДСНС також нагадали, що за підпал передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян та від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

