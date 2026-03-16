Поджигатели сухостоя «проснулись»: сколько было пожаров за неделю в регионе

Общество 14:08   16.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На прошлой неделе на Харьковщине ликвидировали 68 пожаров в природных экосистемах на площади около 32 га. 12 возгораний начались из-за вражеских обстрелов, остальные – из-за человеческой халатности или умышленного поджога сухостоя, информируют в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Вместо того чтобы ликвидировать последствия военной агрессии рф и спасать людей, спасатели вынуждены выезжать на тушение пожаров в сухостое. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к взрыву боеприпасов, инженерных мин или неразорвавшихся самодельных взрывных устройств. Сухостой загорается, как порох, а ветер разносит пламя на гектары. Одна искра – и могут загореться поля, дома. Такие пожары уничтожают почвы, губят животных», – подчеркнули спасатели.

В ГСЧС также напомнили, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15300 до 21420 грн для должностных лиц.

