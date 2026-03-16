Поджигатели сухостоя «проснулись»: сколько было пожаров за неделю в регионе
На прошлой неделе на Харьковщине ликвидировали 68 пожаров в природных экосистемах на площади около 32 га. 12 возгораний начались из-за вражеских обстрелов, остальные – из-за человеческой халатности или умышленного поджога сухостоя, информируют в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Вместо того чтобы ликвидировать последствия военной агрессии рф и спасать людей, спасатели вынуждены выезжать на тушение пожаров в сухостое. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к взрыву боеприпасов, инженерных мин или неразорвавшихся самодельных взрывных устройств. Сухостой загорается, как порох, а ветер разносит пламя на гектары. Одна искра – и могут загореться поля, дома. Такие пожары уничтожают почвы, губят животных», – подчеркнули спасатели.
В ГСЧС также напомнили, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15300 до 21420 грн для должностных лиц.
Читайте также: За сутки спасатели потушили 30 пожаров в экосистемах Харьковщины
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, поджигатель, пожары, сухостой, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Поджигатели сухостоя «проснулись»: сколько было пожаров за неделю в регионе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 14:08;