Підземні школи, вода та опалення: Харків та ЮНІСЕФ домовилися про нові проєкти

Нова очільниця Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей під час першого офіційного візиту до Харкова обговорила з мером Ігорем Тереховим подальші спільні проєкти. Пріоритети — безпечна освіта для дітей, а також підтримка міста в питаннях водо- та теплопостачання.

Зустріч відбулася у метрошколі на станції «23 Серпня» , це один із уже реалізованих за підтримки ЮНІСЕФ проєктів.

«Для нас дуже знаково, що перший офіційний візит нової очільниці ЮНІСЕФ в Україні стався саме в Харків. Це свідчить про неймовірну підтримку нашого міста», — наголосив Терехов.

Він розповів, що обговорювали низку нових проєктів. Серед них облаштування безпечних освітніх просторів. Зокрема, повідомив Терехов, ще є можливості розширювати метрошколу, для створення навчальних класів розглядають кілька станцій підземки.

«Ми будуємо ще дві підземні школи і запрошуємо теж приєднатися. Крім цього, ми вже розпочали певні роботи зі створення безпечного дитячого садочка під землею. І теж запрошуємо ЮНІСЕФ приєднатися до нас. Тобто ці проєкти будуть продовжуватися», — зазначив Терехов.

Крім того, йшлося про інфраструктурні проєкти: буріння свердловин для стабільного водопостачання та підтримку у теплопостачанні Харкова.

Анн-Клер Дюфей зазначила, що ЮНІСЕФ та місто мають спільні цілі — це безпека дітей, доступ до освіти, соціальні послуги та підтримка інфраструктурних проєктів.

«ЮНІСЕФ має достатньо широкий мандат щодо роботи із дітьми та сім’ями. Це реформа кращого догляду, створення безпечних освітніх умов, захист дітей, кращий старт для дитини в цьому житті. Окрім цього, ЮНІСЕФ працює в межах водопостачання, теплозабезпечення та водовідведення, що є також дуже важливим напрямком роботи з містом Харків», – розповіла Дюфей.