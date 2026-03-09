Ще вісім кабінетів відкрили в підземній школі в Холодногірському районі (фото)
У Холодногірському районі Харкова відкрили другу чергу підземної школи, інформує пресслужба міської ради.
У мерії зазначили, що цю підземну школу збудували за кошти міського бюджету. Роботи тривали впродовж восьми місяців – з червня 2025 року до лютого 2026 року. Перша черга почала працювати у січні цьогоріч.
Наразі тут облаштували ще вісім кабінетів.
“Загалом у підземній школі тепер функціонує 17 кабінетів, що дозволяє організувати освітній процес для учнів восьми закладів загальної середньої освіти району”, – додали у міськраді.
Навчання проходить у дві зміни. Діти отримують безкоштовне гаряче харчування, психологічний супровід та медичне обслуговування. Крім того, у підземній школі проводяться заняття для старших дошкільнят, підготовка майбутніх першокласників, профорієнтаційні заходи та підготовка старшокласників до НМТ.
“Загалом ця школа розрахована майже на 1800 учнів. Ми продовжуємо будувати такі безпечні освітні простори, адже попит дуже великий. Зараз триває будівництво ще двох підземних шкіл, а також підготовлена проєктно-кошторисна документація для нових об’єктів, зокрема підземного дитсадка. Більшість цих проєктів реалізується коштом міського бюджету, але ми також працюємо з урядом щодо співфінансування”, – сказав мер міста Ігор Терехов.
Читайте також: Харків не зможе побудувати підземний дитсадок за власні кошти
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, підземна школа, Холодногірський район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ще вісім кабінетів відкрили в підземній школі в Холодногірському районі (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 16:44;