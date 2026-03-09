Ще вісім кабінетів відкрили в підземній школі в Холодногірському районі (фото)

У Холодногірському районі Харкова відкрили другу чергу підземної школи, інформує пресслужба міської ради.

У мерії зазначили, що цю підземну школу збудували за кошти міського бюджету. Роботи тривали впродовж восьми місяців – з червня 2025 року до лютого 2026 року. Перша черга почала працювати у січні цьогоріч.

Наразі тут облаштували ще вісім кабінетів.

“Загалом у підземній школі тепер функціонує 17 кабінетів, що дозволяє організувати освітній процес для учнів восьми закладів загальної середньої освіти району”, – додали у міськраді.

Навчання проходить у дві зміни. Діти отримують безкоштовне гаряче харчування, психологічний супровід та медичне обслуговування. Крім того, у підземній школі проводяться заняття для старших дошкільнят, підготовка майбутніх першокласників, профорієнтаційні заходи та підготовка старшокласників до НМТ.

“Загалом ця школа розрахована майже на 1800 учнів. Ми продовжуємо будувати такі безпечні освітні простори, адже попит дуже великий. Зараз триває будівництво ще двох підземних шкіл, а також підготовлена проєктно-кошторисна документація для нових об’єктів, зокрема підземного дитсадка. Більшість цих проєктів реалізується коштом міського бюджету, але ми також працюємо з урядом щодо співфінансування”, – сказав мер міста Ігор Терехов.

