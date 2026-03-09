Еще восемь кабинетов открыли в подземной школе в Холодногорском районе (фото)
В Холодногорском районе Харькова открыли вторую очередь подземной школы, сообщает пресс-служба городского совета.
В мэрии отметили, что эта подземная школа была построена за средства городского бюджета. Работы продолжались в течение восьми месяцев – с июня 2025 года до февраля 2026 года. Первая очередь начала работать в январе этого года.
Сейчас здесь обустроили еще восемь кабинетов.
«В общем в подземной школе теперь функционирует 17 кабинетов, что позволяет организовать образовательный процесс для учеников восьми учреждений общего среднего образования района», — добавили в горсовете.
Учеба проходит в две смены. Дети получают бесплатное горячее питание, психологическое сопровождение и медицинское обслуживание. Кроме того, в подземной школе проводят занятия для старших дошкольников, подготовка будущих первоклассников, профориентационные мероприятия и подготовка старшеклассников к НМТ.
«В целом эта школа рассчитана почти на 1800 учеников. Мы продолжаем строить такие безопасные образовательные пространства, ведь спрос очень велик. Сейчас продолжается строительство еще двух подземных школ, а также подготовлена проектно-сметная документация для новых объектов, в частности подземного детсада. Большинство этих проектов реализуется на средства городского бюджета, но мы также работаем с правительством по софинансированию”, — сказал мэр города Игорь Терехов.
