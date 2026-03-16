Подземные школы, вода и тепло: Харьков и ЮНИСЕФ договорились о новых проектах

Общество 15:00   16.03.2026
Елена Нагорная
Новая глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей в ходе своего первого официального визита в Харьков обсудила с мэром Игорем Тереховым дальнейшие совместные проекты. Приоритеты — безопасное образование для детей, а также поддержка города в вопросах водо- и теплоснабжения.

Встреча состоялась в метрошколе на станции «23 Августа», это один из уже реализованных при поддержке ЮНИСЕФ проектов.

«Для нас очень символично, что первый официальный визит нового руководителя ЮНИСЕФ в Украине состоялся именно в Харьков. Это свидетельствует о невероятной поддержке нашего города», — подчеркнул Терехов.

Он рассказал, что обсуждали ряд новых проектов. Среди них — обустройство безопасных образовательных пространств. В частности, сообщил Терехов, еще есть возможности расширять метрошколу, для создания учебных классов рассматривают несколько станций метро.

«Мы строим еще две подземные школы и приглашаем тоже присоединиться. Кроме этого, мы уже начали определенные работы по созданию безопасного детского сада под землей. И тоже приглашаем ЮНИСЕФ присоединиться. То есть эти проекты будут продолжаться», — отметил Терехов.

Кроме того, речь шла об инфраструктурных проектах: бурении скважин для стабильного водоснабжения и поддержке в теплоснабжении Харькова.

Анн-Клер Дюфей отметила, что ЮНИСЕФ и город преследуют общие цели — безопасность детей, доступ к образованию, социальным услугам и поддержка инфраструктурных проектов.

«ЮНИСЕФ имеет достаточно широкий мандат в области работы с детьми и семьями. Это реформа системы ухода, создание безопасных условий для обучения, защита детей, лучший старт для ребенка в этой жизни. Кроме того, ЮНИСЕФ работает в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, что также является очень важным направлением работы с городом Харьков», — рассказала Дюфей.

Читайте также: Еще восемь кабинетов открыли в подземной школе в Холодногорском районе (фото)

Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
16.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
16.03.2026, 14:41
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
16.03.2026, 13:08
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов
16.03.2026, 10:32

Новости по теме:

13.03.2026
Гибель детей на водоеме в Харькове: прокуроры пришли с проверкой в общежитие
13.03.2026
Спас детей на водоеме в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
13.03.2026
«Понял, надо что-то делать»: что известно о герое, спасшем детей в Харькове
12.03.2026
Синегубов обратился к родителям после трагедии на водоеме в Харькове
12.03.2026
Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли


  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:00;

