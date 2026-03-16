Подземные школы, вода и тепло: Харьков и ЮНИСЕФ договорились о новых проектах
Новая глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей в ходе своего первого официального визита в Харьков обсудила с мэром Игорем Тереховым дальнейшие совместные проекты. Приоритеты — безопасное образование для детей, а также поддержка города в вопросах водо- и теплоснабжения.
Встреча состоялась в метрошколе на станции «23 Августа», это один из уже реализованных при поддержке ЮНИСЕФ проектов.
«Для нас очень символично, что первый официальный визит нового руководителя ЮНИСЕФ в Украине состоялся именно в Харьков. Это свидетельствует о невероятной поддержке нашего города», — подчеркнул Терехов.
Он рассказал, что обсуждали ряд новых проектов. Среди них — обустройство безопасных образовательных пространств. В частности, сообщил Терехов, еще есть возможности расширять метрошколу, для создания учебных классов рассматривают несколько станций метро.
«Мы строим еще две подземные школы и приглашаем тоже присоединиться. Кроме этого, мы уже начали определенные работы по созданию безопасного детского сада под землей. И тоже приглашаем ЮНИСЕФ присоединиться. То есть эти проекты будут продолжаться», — отметил Терехов.
Кроме того, речь шла об инфраструктурных проектах: бурении скважин для стабильного водоснабжения и поддержке в теплоснабжении Харькова.
Анн-Клер Дюфей отметила, что ЮНИСЕФ и город преследуют общие цели — безопасность детей, доступ к образованию, социальным услугам и поддержка инфраструктурных проектов.
«ЮНИСЕФ имеет достаточно широкий мандат в области работы с детьми и семьями. Это реформа системы ухода, создание безопасных условий для обучения, защита детей, лучший старт для ребенка в этой жизни. Кроме того, ЮНИСЕФ работает в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, что также является очень важным направлением работы с городом Харьков», — рассказала Дюфей.
Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, новости Харькова, юнисеф;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:00;