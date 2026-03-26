Два роки після заяви: чи наблизилася РФ до «санітарної зони» на Харківщині

Записано 20:09   26.03.2026
Елена Нагорная
Російські війська за два роки не наблизилися до створення так званої “санітарної зони” в Харківській області (про намір створити таку зону в Україні Путін заявив 18 березня 2024 року — ред.), констатував в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ “Хартія” із позивним “Рисак”.

“З моменту, як ворог зайшов на територію Харківської області, він не наблизився за два роки ні на метр до Харкова і не мав ніяких тактичних успіхів на цьому напрямку. Вони несуть колосальні втрати як у техніці, так і в особовому складі, так і у своїх же засобах, там, дронах, автівках, будь-чому. І нічого не призводить до позитивного результату”, — наголосив командир.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Він додав, що українські підрозділи кріпко стоять на цьому напрямку.

“Готуємось ми постійно до будь-яких сценаріїв, до будь-якого розвитку ситуації, якщо противник захоче здійснити той або інший маневр. І ми до цього готові”, — підсумував командир.

Читайте також: Ворота до Харкова: у Хартії розповіли про розстановку сил під Липцями (відео)

