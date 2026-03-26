Два года заявлению: приблизилась ли РФ к «санитарной зоне» на Харьковщине

Записано 20:09   26.03.2026
Елена Нагорная
Российские войска за два года не приблизились к созданию так называемой «санитарной зоны» в Харьковской области (о намерении создать такую зону в Украине Путин заявил 18 марта 2024 года — ред.), констатировал в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК батальона разведки 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рысак».

«С момента, как враг зашел на территорию Харьковской области, он не приблизился за два года ни на метр к Харькову и не имел никаких тактических успехов на этом направлении. Они несут колоссальные потери как в технике, так и в личном составе, так и в своих же средствах, там, дронах, автомобилях, чем угодно. И ничто не приводит к положительному результату», — подчеркнул командир.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он добавил, что украинские подразделения крепко стоят на этом направлении.

«Готовимся мы постоянно к любым сценариям, к любому развитию ситуации, если противник захочет осуществить тот или иной маневр. И мы к этому готовы», — резюмировал командир.

Читайте также: Ворота в Харьков: в Хартии рассказали о расстановке сил под Липцами (видео)

