Два года заявлению: приблизилась ли РФ к «санитарной зоне» на Харьковщине
Российские войска за два года не приблизились к созданию так называемой «санитарной зоны» в Харьковской области (о намерении создать такую зону в Украине Путин заявил 18 марта 2024 года — ред.), констатировал в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК батальона разведки 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рысак».
«С момента, как враг зашел на территорию Харьковской области, он не приблизился за два года ни на метр к Харькову и не имел никаких тактических успехов на этом направлении. Они несут колоссальные потери как в технике, так и в личном составе, так и в своих же средствах, там, дронах, автомобилях, чем угодно. И ничто не приводит к положительному результату», — подчеркнул командир.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он добавил, что украинские подразделения крепко стоят на этом направлении.
«Готовимся мы постоянно к любым сценариям, к любому развитию ситуации, если противник захочет осуществить тот или иной маневр. И мы к этому готовы», — резюмировал командир.
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 20:09;