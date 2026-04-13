Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
У Берестинському районі правоохоронці вилучили немовля з небезпечного середовища, повідомляє Нацполіція.
До поліції повідомили, що в одному з сіл жінка з немовлям поводиться агресивно. На місці події працівники ювенальної превенції та поліціянти встановили, що 20-річна місцева мешканка прийшла до знайомих разом із дитиною, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У гостях молода дівчина почала сваритися. Вона поводилася агресивно, чим створювала загрозу для життя та здоров’я немовляти.
Поліціянти з’ясували, що житло жінки є незадовільними для дитини, а уся родина веде асоціальний спосіб життя.
Служба у справах дітей вилучила восьмимісячного хлопчика і відвезла до лікарні для огляду. Після обстеження малюка передали до патронатної сім’ї.
Щодо горе-матері поліціянти склали адмінпротокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: алкогольное опьянение, младенец, Нацполіція;
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 19:14;