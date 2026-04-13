Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя

У Берестинському районі правоохоронці вилучили немовля з небезпечного середовища, повідомляє Нацполіція.

До поліції повідомили, що в одному з сіл жінка з немовлям поводиться агресивно. На місці події працівники ювенальної превенції та поліціянти встановили, що 20-річна місцева мешканка прийшла до знайомих разом із дитиною, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У гостях молода дівчина почала сваритися. Вона поводилася агресивно, чим створювала загрозу для життя та здоров’я немовляти.

Поліціянти з’ясували, що житло жінки є незадовільними для дитини, а уся родина веде асоціальний спосіб життя.

Служба у справах дітей вилучила восьмимісячного хлопчика і відвезла до лікарні для огляду. Після обстеження малюка передали до патронатної сім’ї.

Щодо горе-матері поліціянти склали адмінпротокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.